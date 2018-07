„Zladdi“ happy - Sevilla baggert an Bullen-Star

Egal, ob wie im ersten Test als „Sechser“ oder wie Mittwoch beim 3:0 gegen FK Ufa links im Mittelfeld: Star-Neuzugang Zlatko Junuzovic hat in Salzburg eine ganz kräftige Duftmarke hinterlassen. „Er hat in den ersten Tagen gezeigt, dass er sehr wertvoll für uns werden kann“, erzählte Trainer Marco Rose gestern im Camp in Bramberg. Verständlich: Der Ex-Bremen-Legionär übernahm bei den Bullen sofort das Kommando. Gegen den russischen Erstligisten erzielte „Zladdi“ zudem ein Tor. Der Abgang von Mittelfeldturbo Berisha? Fällt vorerst nicht so stark ins Gewicht.