„Mamma Mia“ steht in den Startlöchern

Jeder Raum füllt sich mit Energie, Lachen und Geschichten, wenn die quirligen Darstellerinnen von „Mamma Mia“ ihn betreten. Am 13. Juli hat das Erfolgsmusical - präsentiert von der „OÖ-Krone“ - in Linz Premiere. Wir haben vorab bei den Proben in Duisburg (D) schon einen Blick darauf geworfen.