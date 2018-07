Malta beschlagnahmt nun auch Erkundungsflugzeug

Malta hat bereits dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 das Auslaufen untersagt. Zuvor war die Lifeline festgesetzt worden, ebenfalls ein Rettungsschiff einer deutschen Hilfsorganisation. Malta hatte die Lifeline einlaufen lassen, nachdem das Schiff tagelang mit mehr als 200 Flüchtlingen an Bord auf See blockiert war (siehe Video unten). Der Kapitän des Schiffs muss sich nun vor Gericht verantworten. Auch die neue Regierung in Rom hat die italienischen Häfen für Schiffe von Nichtregierungsorganisationen geschlossen.