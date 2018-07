„Grenzschließung wäre für Italien ein Geschäft“

Politik der „geschlossenen Häfen“

Salvini bekräftigte am Dienstag die italienische Politik der „geschlossenen Häfen“. „Unser Ziel sind null Migrantenabfahrten und null Tote im Mittelmeer. In diesem Moment sind in den Gewässern zwischen Italien und Libyen keine NGO-Schiffe unterwegs, die Schlepper unterstützen“, sagte der Innenminister. Das Geschäft mit der Schlepperei sei für mafiöse Organisationen lukrativer als der Drogenhandel.