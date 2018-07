Lifeline-Kapitän gegen Kaution auf freiem Fuß

Der Kapitän des in Malta beschlagnahmten Flüchtlingsschiffs Lifeline muss sich derzeit vor Gericht verantworten. Nach einer Anhörung am Montag und der Zahlung einer Kaution in der Höhe von 10.000 Euro befindet sich der Deutsche Claus-Peter Reisch allerdings wieder auf freiem Fuß. Der 57-Jährige darf das Land aber nicht verlassen, sein Pass werde eingezogen, entschied das Gericht in der Hauptstadt Valletta. Reisch wies die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück. „Unsere Mission hat 234 Menschen gerettet - und ich bin mir keiner Schuld bewusst“, beteuerte der Kapitän vor dem Richter.