Das kann ins Auge gehen!

Wichtigste Sicherheitsmaßnahme stellt daher eine gut sitzende Schutzbrille dar - dies unabhängig vom Alter. Ebenso ist es entscheidend, Kindern den richtigen Umgang mit Gefahrenquellen näherzubringen, bekräftigen die Experten. Die Kleinen haben einen großen Entdeckerdrang. Hält man sie von sämtlichen potentiell gefährlichen Dingen und Tätigkeiten fern, wird der Reiz, diese heimlich auszuprobieren immer größer. „Besprechen Sie mit Ihren Sprösslingen was an diesen Dingen gefährlich werden kann und legen Sie einleuchtende Verhaltensregeln fest. Dazu zählen u.a., dass sie Messer und Scheren immer nach unten halten, nicht damit laufen sollen und dass man auch beim Spielen niemals auf das Gesicht zielen darf,“ rät Univ.-Prof. Dr. Holger Till, Präsident des Vereins „Große schützen Kleine“ und Vorstand der Grazer Univ.- Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie. Er appieliert auch an die Eltern: „Als Erwachsener haben Sie eine starke Vorbildwirkung! Tragen Sie selbst keine Schutzbrille, wird auch der Nachwuchs eher auf diese verzichten.“