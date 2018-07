Medien vs. IT-Branche: Tauziehen ums Urheberrecht

Die geplante Novelle des Urheberrechts in der Europäischen Union artet in ein veritables Lobbying-Geplänkel aus, das auch vor Österreich nicht haltmacht. Die Internetprovider warnen vor „Totengräbern des freien Internets“ und üben gemeinsam mit der IT-Branche scharfe Kritik an den geplanten Uploadfiltern. Österreichs Medienmacher appellieren derweil an EU-Parlamentarier und Bundesregierung, sich bei der Diskussion über eine Reform des Urheberrechts nicht von „Desinformationskampagnen“ beeindrucken zu lassen.