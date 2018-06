Medienwirtschaft erfreut über neues Urheberrecht

Filmwirtschaft gegen „Enteignung durch Internetplattformen“

Filmproduzent Danny Krausz begrüßt in diesem Zusammenhang in seiner Funktion als Obmann des Fachverbands der Film-und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer, dass damit der „Enteignung durch Internet-Plattformen“ ein Riegel vorgeschoben würde. „Die Filmwirtschaft ist seit Anbeginn ihrer Geschichte ein Vorkämpfer gegen Zensur. Sie lebt Meinungsfreiheit und Vielfalt“, betonte er in einem Statement. Aber man müsse „jene Technologie, die bereits jetzt zur gezielten Abwehr von illegalem Content eingesetzt wird“, auch verwenden dürfen. „Das Urheberrecht ist ein Grundrecht und kein Recht zweiter Klasse.“ Es brauche „adäquate Maßnahmen, die den Schutz der Rechteinhaber garantieren“.