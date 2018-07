Betrunkener (39) verschreckt Kinder und randaliert

Passanten haben am Freitagnachmittag in Oberösterreich die Polizei gerufen, weil sich ein offensichtlich betrunkener Syrer äußerst grob gegenüber verschüchterten Kindern am Spielplatz gebärdete. Der 39-Jährige sollte auf die drei Kinder seines Bruders aufpassen, hatte dafür aber eindeutig zu viel getankt. Er ließ auch nicht mehr vernünftig mit sich reden ...