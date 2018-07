Dodge Challenger Redeye: Über 800 PS serienmäßig!

Offiziell kommt der Hellcat Redeye übrigens nicht nach Europa. Über Importeure wie Geigercars in München, die sich auf starke US-Cars spezialisiert haben, sollte sich das Power-Coupé aber auch zu uns bringen lassen. Das Vorfacelift-Modell ist in Deutschland ab 75.000 Euro zu haben (in Österreich plus 1% Mehrwertsteuer plus 32% NoVA). Ein Preis für den US-Markt, auf dem der Redeye im vierten Quartal dieses Jahres debütiert, gibt es noch nicht.