Statt Rücktritt den Heimsieg zum 20er

Nun gelang der große Heimsieg in Klagenfurt. Fünf Minuten Rückstand nach den 3,8 km Schwimmen waren im Plan, nach der Hälfte der 180 km Radstrecke lag Weiss erstmals vorn, zog davon. „Da hat zwar alles weh getan, aber was mir wehtut, tut, den Gegnern anscheinend noch mehr weh“, lachte der Sieger. Den Zieleinlauf konnte er mit neun Minuten Vorsprung schon wieder genießen. „Diesen Sieg wollte ich so sehr, es war mein Traum, für einen Österreichischen Triathleten ist das einfach das Größte“, strahlte Michael Weiss im Ziel.