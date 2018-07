Gesundheitssystem: So (un)zufrieden sind wir

Die Zusammenlegung der Krankenkassen, überfüllte Spitalsambulanzen und zu wenige Hausärzte - in einer großen Umfrage sind die Wiener am unzufriedensten mit dem Gesundheitssystem. Fast jeder Zweite (österreichweit sind es 42 Prozent der Patienten) findet, dass die medizinische Versorgung in die falsche Richtung geht.