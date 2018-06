Angeklagter will in den Irak abgeschoben werden!

35 Autos beschädigt

Doch so leicht kommt der Flüchtling aus dem Irak nicht davon. Er muss zuerst dafür geradestehen, dass er im Frühjahr in Linz mutwillig 35 geparkte Autos beschädigt hatte. Bei allen soll er am rechten vorderen Kotflügel eine Delle verursacht haben. In der Strafverhandlung redet er sich teils auf Alkohol aus, teils spielt er den Unschuldigen: „Ich verstehe nicht, warum ich da im Gericht bin.“

Der Prozess wurde vertagt.