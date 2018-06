Ein-Sterne-Bewertung muss gelöscht werden

Ähnlicher Fall, anderes Urteil

Das nun bekannt gewordene Urteil war bereits am 13. Juni gesprochen worden. In einem ähnlich gelagerten Verfahren in Augsburg hatten die Richter am 17. Juni die Klage eines Zahnarztes abgewiesen. Der Mediziner sah ebenfalls sein Persönlichkeitsrecht durch eine Negativ-Bewertung ohne Begründung verletzt, zumal diese von einem Nutzer kam, der kein Patient seiner Praxis gewesen sein sollte. Die Augsburger Richter sahen in diesem Fall das Recht auf freie Meinungsäußerung jedoch als gewichtiger an.