Diese WM-Stars waren Flüchtlinge

Nigerias Mittelfeldstar Moses wuchs bei Pflegeeltern in London auf, nachdem er Vater und Mutter bei religiösen Ausschreitungen in seiner Heimat verloren hatte. „Am Anfang war es hart, weil ich plötzlich in eine andere Kultur geworfen wurde“, sagte der 27-Jährige. „Als kleiner Bub in einem neuen Land musste ich neue Freunde finden, das war schwierig. Ich konnte am Anfang noch nicht einmal die Sprache.“ Doch er fand schnell einen Fußballverein, wechselte 2012 zu Chelsea und war bei dieser WM ein Führungsspieler Nigerias.