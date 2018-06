Großübung „Botschaft an Bürger und Migranten“

NEOS-Plakatwagen mit Entschuldigung

Kritik an der Übung äußerten die NEOS: Sie fuhren mit einem Plakatwagen mit der Aufschrift „Zusammenhalten statt Europa spalten“ durch Spielfeld. In slowenischer Sprache hieß es: „Wir entschuldigen uns bei unseren slowenischen EU-Mitbürgern und Partnern. Gemeinsame Heimat Europa, gemeinsam schützen.“ Sloweniens Innenministerin Vesna Györkös Znidar hatte in einem Brief an Kickl gegen die Grenzschutzübung protestiert. Die Aktion werde die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern oder die gemeinsamen Anstrengungen bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation nicht fördern, meinte sie.