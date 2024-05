Austria setzt jetzt auf IHN und „Jetzt-Erst-Recht“

An den „kleinen Rädern“ drehen

Wegleitner will in einer Akut-Maßnahme nun an den „kleinen Rädern“ drehen. Gröbere Maßnahmen sind ob der Zeitnot nicht zu erwarten. Für den Burgenländer sind es die ersten Auftritte in der Bundesliga. Wegleitner war bis zur Winterpause (18 Spiele) Trainer des SV Stripfing, den Zweitligisten hatte er erst im Sommer des Vorjahres übernommen. Davor war er einige Jahre Co-Trainer der Young Violets unter Harald Suchard.