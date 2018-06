Das ist Kickls neue Grenzschutztruppe

Bei der großen Grenzschutzübung am Dienstag in Spielfeld ist sie zum ersten Mal im Einsatz - die von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) aufgebaute Grenzschutztruppe Puma. Die Polizeieinheit ist 600 Personen stark und kann im Bedarfsfall binnen 24 Stunden an einem Hotspot zusammengezogen werden. krone.at erklärt, was die neue Truppe darf und wo sie eingesetzt wird.