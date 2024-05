Gall-Teamkollege Paret-Peintre gewann 10. Etappe

Die 11. Etappe am Mittwoch über 207 Kilometer von Foiano di Val Fortore an die Adriaküste nach Francavilla al Mare dürfte wieder etwas für die Sprinter sein. Die Königsetappe nächsten Dienstag kann wegen Lawinengefahr nicht wie ursprünglich geplant befahren werden. Wie der Organisator RCS mitteilte, muss das Stilfser-Joch (Stelvio-Pass), mit 2758 Metern Seehöhe das eigentliche Dach der Rundfahrt, nach den jüngsten Schneefällen gestrichen werden. Die 16. Etappe führt stattdessen neu über den gut 250 Höhenmeter tiefer gelegenen Umbrail-Pass. Das Ziel befindet sich nach einem Schlussanstieg nach Santa Cristina in Gröden nach 206 Kilometern.