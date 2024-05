Ahmed A. nach Messer-Angriff: „Habe Blut gerochen“

Draußen, in der Schießstattstraße nahe des Lehener Parks, kam es dann zur Eskalation: Der laut Anklage „sehr wütende“ Somalier zückte ein Küchenmesser mit 20 Zentimeter Länge und begann seinen Landsmann Hussin M. (34) zu verfolgen. Zeugen beobachteten dabei den tödlichen Angriff: „Dreimal von oben nach unten“ stach A. auf das Opfer ein. Ein Stich in den Kopf, einer in die Brust und einer in den Rücken.