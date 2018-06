Waffenarsenal in Wohnung: Biker festgenommen

Dramatische Szenen am Wiener Praterstern: Ein Motorradfahrer hat am Montagabend bei einem Streit mit einem Pkw-Lenker nicht nur einen Pfefferspray, sondern auch eine Pistole gezückt und damit den Lenker und Zeugen, die zu Hilfe eilen wollten, bedroht. Beamte der WEGA fanden daraufhin in der Wohnung des Beschuldigten eine Waffensammlung - darunter Pumpguns!