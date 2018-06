Überschlag: Autolenker nach Unfall davongelaufen

Fieberhaft haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag nach einem Unfalllenker im Gurktal gesucht. Ein 30 Jahre alter Autolenker aus dem Raum St. Veit war mit dem Pkw seiner Mutter auf der Gurktal Straße über eine Böschung gestürzt und hat sich mehrmals überschlagen. Kurz vor dem Gurkfluss blieb das Fahrzeug an einem Baum hängen und kam am Dach zum Liegen. Der Lenker konnte sich aber selbst aus dem Wrack befreien und ging anschließend davon.