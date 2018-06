Veganer Terror gegen Frankreichs Fleischhauer

CFBCT-Verbandspräsident Jean-Francois Guihard schrieb an Innenminister Gerard Collomb: „Die Angriffe, die die gesamte Branche erleiden, sind nicht mehr und nicht weniger als eine Art von Terrorismus.“ In dem Schreiben klagt die Fleischerinnung über „physische, verbale und moralische Gewalt“. Die 18.000 Vertreter des Berufsstandes bekämen „die Folgen des Medienhypes um die vegane Lebensart“ zu spüren, heißt es in dem Brief.