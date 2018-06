Fulminantes Musik-Finale am 35. Donauinselfest

Sonne, Wolken, Wind und Regenschauer wechselten sich beim 35. Wiener Donauinselfest ab. Das konnte die Fans des größten Musik-Festivals Europas aber nicht davon abhalten, auf die Partymeile zu strömen. Drei Tage lang erwartete die Besucher ein Hitfeuerwerk auf elf Bühnen. Auch am Sonntag kamen - wie schon am Freitag und Samstag - wieder rund 800.000 Gäste, etwa 2,4 Millionen waren also am gesamten Wochenende dabei!