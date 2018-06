Lindsey: Schmusen und Haut-Zeigen bei der NHL-Gala

Und am Donnerstag kreuzten die Schwerverliebten wieder in der Öffentlichkeit auf. Subban war bei der NHL-Gala geladener Gast - und kreuzte dort natürlich in fescher Begleitung auf. Wie überall, wo Lindsey in edler Abendrobe auftritt, eroberte sie auch am roten NHL-Teppich flugs die Herzen der Fotografen, posierte gewohnt lässig, zeigte Haut im Rücken- und Beinbereich und wurde sogar einmal beim Busseln mit ihrem Herzbuben „erwischt“. Interessant: Dessen Hand wagt sich bei dem Schnappschuss zaghaft an Lindseys Hinterteil heran. Muss Liebe schön sein ...