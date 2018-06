McLaren will sich Ricciardo von Red Bull krallen!

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass mir am wichtigsten ist, ein Auto zu haben, mit dem ich die Weltmeisterschaft gewinnen kann, weil ich denke, dass ich das schaffen kann“, betonte Ricciardo, der in dieser Saison bereits zwei Rennen gewonnen hat und aktuell WM-Vierter ist. Deshalb ziehe er einen Teamwechsel nur dann in Erwägung, wenn ihm ein Rennstall eine bessere Titelperspektive als Red Bull bieten könne. Marko würde gerne rund um das Heimrennen der Roten Bullen am 1. Juli in Spielberg die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ricciardo bekannt geben.