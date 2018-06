Bereits Tausende Iraner nach Serbien eingereist

In den Straßen Belgrads warten Schlepper auf Kunden

Tatalovic erklärte weiter: „Sie kommen als Touristen und versuchen, Kontakt zu Schmugglern herzustellen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in den Straßen Belgrads sehr viele Schlepper unterwegs sind. Die ihre ,Kunden‘ dann an ihr gewünschtes Ziel Richtung Nordwesteuropa bringen sollen.“ Wo sich die hauptsächlich männlichen Migranten ein besseres Leben als in ihrer Heimat erhoffen. Was auch verständlich ist: Die Arbeitslosigkeit im Iran liegt laut Internationalem Währungsfonds bei über zwölf Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit ist geschätzt mehr als doppelt so hoch. Auch die sozialpolitische Unterdrückung in der Islamischen Republik löst große Unzufriedenheit aus - besonders bei der jungen Generation.