Serbien öffnet für Iraner das Tor nach Europa

Während heimische Ermittler und Kollegen vom Balkan gerade in Wien an einer Strategie gegen die drohende Flüchtlingswelle arbeiten, dürfen Iraner visumfrei auf dem Flughafen in Serbien landen. Und das, obwohl iranische Staatsbürger allein bei uns in den ersten vier Monaten in Sachen Asylanträge an dritter Stelle standen.