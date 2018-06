Ein Rennrad-Camp mit Profis und Promis

„Radfahren macht gesund und schön“, brachte es Weinbauer Leo Hillinger während des mittlerweile dritten Rennrad-Camps im Aktivhotel Marko am Klopeiner See auf den Punkt. Hillinger ist nicht nur ein besonders ambitionierter Rennradfahrer, sondern auch Besitzer eines Radgeschäftes. Mit vielen weiteren Teilnehmern war er bereits zum zweiten Mal beim Rennrad-Camp in Kärnten dabei. Heuer organisierte der Sportfanatiker sogar Radsportler aus Südafrika, die sich in Kärnten richtig wohlfühlten. „Wir haben uns in die Gegend verliebt und werden nächstes Jahr fix wieder dabei sein“, waren sich Lisa und Lionel aus Kapstadt einig.