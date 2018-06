Niedernsill löst Zweitwohnsitz-Streit

Es geht in Niedernsill um den Mühlbachhof. Holländische Käufer, die bereits die Vermietung im Ort betreiben, wollen daneben neue Luxus-Appartementhäuser mit bis zu acht Betten bauen.

In der Gemeindevertretung sorgten die Pläne für Verstimmung. Die Opposition fühlte sich überrollt. Markus Steiner (FPS) warnte vor einem Ausverkauf der Heimat im erweiterten Wohngebiet. Dienstagabend demonstrierte die Gemeindepolitik in ihrer Sitzung Einigkeit in der Zweitwohnsitz-Frage. „Meine Kritik wurde ernst genommen“, freut sich Steiner. Die Gemeindevertretung beschloss Auflagen für den Vermieter der Chalet-Häuser. Sollten sie nicht mindestens 150 Tage im Jahr belegt sein, sind Strafzahlungen fällig. Verstöße kommen teuer: Die Strafen sollen 3000 bis 5000 Euro betragen.