OK-Chef: „Keine Spiele mit leeren Sitzen mehr!“

Eine ähnliche Situation habe es in den übrigen WM-Spielorten nicht gegeben, sagte Sorokin. „Fast alle Spiele in allen Stadien sind ausverkauft, es gibt nur eine geringe Anzahl freier Sitze.“ In Jekaterinburg finden noch drei weitere WM-Spiele statt: An diesem Donnerstag trifft Frankreich auf Peru, am 24. Juni spielt Japan gegen Senegal und am 27. Juni Mexiko gegen Schweden.