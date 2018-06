Fies! Polen-Keeper vom eigenen Vater verspottet

Ein unglückliches Eigentor sowie ein Treffer des Senegalesen Niang, bei dem die Abwehr um den Torhüter im totalen Tiefschlaf war (siehe Video oben), brachen den Polen am Dienstag das Genick. So spottete der Vater von Wojciech Szczesny, Maciej Szczesny, der früher ebenfalls für das polnische Nationalteam kickte, dass sein Sohn beim zweiten Gegentor ausgesehen hätte, als ob er zum Schnapsladen unterwegs wäre. „Die Senegalesen konnten problemlos in ein leeres Tor schießen. Es ist eine Scham und Schande“, so Maciej Szczesny gegenüber dem Fernsehender „TVP“.