19-jährige Tochter eilte verletztem Vater zu Hilfe

Nach einem schweren Forstunfall in Gosau war es der der zweite Vorfall bei Waldarbeiten binnen weniger Stunden in Oberösterreich. In Neukirchen an der Enknach fällte der 54-Jährige einen Baum, als sich dieser im Fallen drehte und den Innviertler traf. Der konnte noch seine Tochter (19) verständigen, die schließlich die Rettungskette in Gang setzte. Der Vater wird überleben, kam per Notarzt ins Braunauer Spital.