Kätzchen aus Auto geworfen

„Es zeugt von einem gehörigen Maß an Brutalität und Herzlosigkeit, schwerkranke Haustiere, einfach so zurückzulassen. Wenn auch das Tiko die noch beste Option war, da rasch Hilfe geleistet werden konnte“, ist Tiko-Präsidentin Evelin Pekarek erschüttert. 22 Kätzchen wurden in der Nacht auf Sonntag, eingepfercht in fünf Boxen, bei einem Seiteneingang des Tierheimes abgestellt. „Eine Tierpflegerin hat die armen Tiere in der Früh gefunden. Wir wissen nicht, ob alle durchkommen, da die Kitten völlig abgemagert und ausgetrocknet sind, verpickte Augen haben und an Durchfall leiden“, erklärt Pekarek.