„Chucky“ Lozano: Die Horror-Figur der Deutschen!

Lozano steht in Holland bei PSV Eindhoven unter Vertrag. Er wechselte 2017 in die Niederlande, wurde dort schnell zum Liebling der Fans, in 29 Spielen erzielte er 17 Tore. In Mexiko wurde man auf ihn als Spieler von seinem Stammverein Pachuca aufmerksam, als er mit 18 schon wichtige Tore für das Traditionsteam schoss. Roma will ihn holen, aber seit Sonntag haben wahrscheinlich auch andere Top-Vereine ähnliche Absichten.