Zwei Motorradlenker bei Unfällen getötet

Am Weg zu einem Motorradtreffen verunglückte ein 62-jähriger Innviertler Samstagfrüh in Andorf tödlich. Der Biker aus Brunnenthal bei Schärding war gegen den Pkw eines 62-Jährigen gekracht, der direkt vorm Motorradfahrer links abbog und diesen übersah. Stunden prallte ein Thalheimer (30) in St. Pankraz gegen eine Leitschiene und verstarb am Unglücksort.