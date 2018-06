Wels will kleine, feine Studentenstadt werden

Technikangebot soll ausgeweitet werden

In den Welser Betrieben und auch in der Umgebung werde man in Zukunft viel mehr Technikspezialisten brauchen. Andreas Rabl denkt zum Beispiel auch an Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Flugzeugbau. Die Verkehrsanbindung von Wels wäre gut, auch ein kürzlich eröffnetes Studentenheim käme gut an und man würde bereits den Bau eines weiteren andenken.