„Vigor“: Gratis-Survival von den „ARMA“-Machern

Bohemia Interactive - bekannt für seine Militärsimulation „ARMA“ - hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles ein neues Game angekündigt, vorerst exklusiv für die Xbox One. Im Free-to-Play-Spiel „Vigor“ müssen die Spieler im sich gerade von einem Atomkrieg erholenden Nordeuropa überleben, sich gegen Plünderer zur Wehr setzen, Vorräte anhäufen und Lager aufbauen. „Vigor“ soll noch in diesem Sommer in die Betaphase starten, das fertige Free-to-Play-Spiel soll 2019 erscheinen.