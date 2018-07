Bilbao: Städtetrip im Baskenland

Ein Erlebnis ist auch der Besuch der Markthalle in der Altstadt von Bilbao, in der man das Beste aus der Region zu sehr moderaten Preisen bekommt - auf Wunsch auch vakuumverpackt zum Mitnehmen im Koffer. Die pittoreske Altstadt zeichnet sich überhaupt durch eine Vielzahl von feinen kleinen Läden aus. Einen Abstecher wert ist da etwa das 1857 gegründete und bis heute kaum veränderte Geschäft „Gorostiaga Sombreros“, wo man die Original-Baskenmützen erstehen kann. In Sachen Mode, Schuhe und Kosmetik ist Bilbao ohnehin eine sichere Bank: Die Teile sind schön, originell, in guter Qualität und günstig - was will man mehr.