Mallorca, wie Kaiserin Sisi es sah

Strahlend blauer Himmel, würzige Meeresluft - die „Rafael Verdera“ läuft gerade in den königlichen Jachtclub von Palma de Mallorca ein. Sie ist nicht irgendeine Touristendschunke, sondern das älteste noch aktive Segelschiff der spanischen Flotte, erbaut im Jahr 1841 aus Pinienholz. Mit viel Liebe renoviert und in Familienbesitz. Nuria lebt mit ihrem Mann Mikel und ihren zwei Kindern Sara und Inaki auf der „Rafael Verdera“. „Ich bin so glücklich hier.“ Die Liebe zur See haben die Kinder in die Wiege gelegt bekommen. Sohn und Tochter erblickten auf dem Schiff das Licht der Welt. „Ich habe sie auch selbst unterrichtet“, verrät die 49-Jährige. Heute sind die Kinder 19 und 20 Jahre alt und arbeiten fleißig mit. Die Segel werden gehisst, und es geht hinaus aufs kristallblaue Meer, vorbei an romantischen Buchten.