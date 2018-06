Dürfen sich unsere Politiker SO benehmen?

Blümel attackiert Peter Pilz

Sobotka rechtfertigte sich damit, dass es ihm um die richtige Darstellung im Zusammenhang gehe, nicht um eine Reaktion in der ersten Emotion. Er wolle das Thema in der Präsidiale besprechen. Unterstützung erhielt Schieder von der Liste Pilz und den NEOS, FPÖ und ÖVP hielten dagegen. „Liebe Genossinnen und Genossen, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück“, meinte etwa FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz. August Wöginger (ÖVP) betonte, es liege an den Abgeordneten, darauf zu achten, welches Bild in der Öffentlichkeit man abgebe.