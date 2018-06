Frauen verließen bei Pilz-Angelobung Plenarsaal

Bißmann Sitznachbarin von Pilz

Überraschend ist auch Pilz‘ Wahl des Sitzplatzes: Seine Nachbarin ist nämlich just Martha Bißmann, die er gerne aus dem Klub werfen würde, nachdem sie nicht zu seinen Gunsten auf ihr Mandat verzichtet hatte. Auf der anderen Seite hat sich mit Daniela Holzinger-Vogtenhuber eine weitere weibliche Abgeordnete neben Pilz platziert. Klubobmann Bruno Rossmann, der am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ sein Gehalt offenlegte, sitzt dafür in der letzten Reihe, was für einen Fraktionschef äußerst ungewöhnlich ist.