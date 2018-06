Opposition: „Sicherheit des Landes gefährdet“

FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz nahm per Bonmot ebenfalls die Sozialdemokraten aufs Korn. „Sie tun was Sie können. Innenminister Kickl kann, was er tut“, sagte er: „Es ist entzückend, wie Sie versuchen, einen Keil in diese Bundesregierung zu treiben.“ Kickl sei ein Feindbild der SPÖ, weil er mit der unkontrollierten Massenzuwanderung nach Österreich Schluss mache. Kickl selbst wies in seinen Antworten sämtliche Vorwürfe vehement zurück.