Kurz: „Österreich weiß um Holocaust-Verantwortung“

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat seinen dreitägigen Besuch in Israel angetreten, um die bilateralen Beziehungen, die wegen des israelischen Boykotts der FPÖ-Minister in der Bundesregierung in Mitleidenschaft gezogen wurden, zu intensivieren. Bei einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem betonte Kurz die Verantwortung Österreichs für den Holocaust. „Österreich und die Österreicher tragen die schwere Verantwortung für die schrecklichen und beschämenden Verbrechen, die in der Shoah begangen wurden“, sagte der Kanzler in einer Ansprache am Sonntagvormittag.