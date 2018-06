Bundeskanzler Kurz an der Klagemauer in Jerusalem

„Wir sind Freund und Partner Israels“

In der EU will Kurz ein Umdenken in Bezug auf Israel anstoßen. Es werde oftmals in Europa die Sicherheitssituation Israels „nicht ausreichend verstanden“. Er wolle das Thema auch während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes „auf die Agenda nehmen“, erklärte Kurz. „Wir sind Freund und Partner Israels und das bedeutet auch, das Sicherbedürfnis Israels ernst zu nehmen.“ Die Situation des Landes sei ganz anders als in Europa, wo es friedlich sei. „Ich glaube, dass nicht nur der Kampf gegen Antisemitismus in Europa wichtig ist, sondern dass auch ein ordentliches Bewusstsein für die Situation und die Notwendigkeiten Israels wichtig sind.“