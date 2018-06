Weißhaidinger in Stockholm bärenstarker Fünfter!

Starke Leistung von Österreichs Diskuswurf-Rekordler Lukas Weißhaidinger bei der Diamond League in Stockholm! In einem absoluten Weltklasse-Feld, einem WM-Finale gleich, belegte der Olympia-Sechste mit großartigen 66,25 m den ausgezeichneten fünften Platz. Nach Rang sieben in der Vorwoche in Rom hat „Luki“ jetzt gute Chancen, sich bei der vierten und letzten Station in Paris (30. Juni) für das Finale in Brüssel Ende August zu qualifizieren.