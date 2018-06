ÖFB-Heimspiele in Nations League im Happel-Stadion

Die Zeit drängte, musste das Heimstadion für das Nordirland-Spiel doch wegen einer 120-Tage-Frist bereits Ende nächster Woche an die UEFA gemeldet werden. „Es war nicht viel Zeit, einander kennenzulernen und das notwendige Vertrauen für solche Verhandlungen aufzubauen. Wir haben die vergangene Woche aber mit großer Verantwortung genutzt, um das Happel-Stadion als Heimstätte für das österreichische Fußball-Nationalteam und seine treuen Fans zu sichern“, sagte Hacker. Zwei Termine hatten Hacker und Windtner alleine in der vergangenen Woche, am Sonntag erfolgte vor dem Brasilien-Spiel, das der Stadtrat auch im Stadion verfolgte, die Einigung. „Mit der heute unterzeichneten Vereinbarung gibt es keinen Sieger und keinen Verlierer, daher ist es ein guter Kompromiss“, meinte Hacker. „Der einzige Sieger ist der Sport - und so soll es auch sein.“