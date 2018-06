Hund biss zu: Kleinkind ins Krankenhaus geflogen

Die Familie des Buben aus Wien besuchte eine befreundete Familie in Wartberg an der Krems, um ein Fest am Abend auf dem Bauernhof vorzubereiten. In einem unbeobachteten Moment dürfte der Hund zugebissen haben. Das Kind wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ ins Spital geflogen.