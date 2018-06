Umweltlandesrat fordert „Schluss mit Bienengiften“

Wie hartnäckig Pestizide in der Umwelt verbleiben, zeigt das Beispiel des Atrazins: 30 Jahre war das Unkrautvernichtungsmittel in Anwendung, trotz des Verdachtes der Grundwassergefährdung. 1995 wurde es in Österreich verboten, 2004 dann erst in ganz Europa. „Doch bis heute sind Atrazin und seine Abbau-Produkte im oberösterreichischen Grundwasser zu finden“, zeigt Anschober auf.