Wutausbruch: James spielte mit gebrochener Hand

Das erste Endspiel hatten die „Cavs“ nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen im Finish der regulären Spielzeit und trotz sagenhaften 51 Punkten von James nach Verlängerung 114:124 beim Titelverteidiger in Oakland verloren. „Es war eine der härtesten Niederlagen meiner Karriere“, gestand James in der Vorwoche, machte aber seine Verletzung erst nach der Titelentscheidung am Freitagabend (Ortszeit) in Cleveland publik.